Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları iftarda buluştu

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ile geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği programı Efeler Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, iftar programında yaptığı konuşmada, "Öncelikle mübarek Ramazan ayının bu son günlerinde düzenlemiş olduğumuz iftar programı davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun zirveye çıktığı bu günlerde böyle bir iftar sofrasının etrafında hep beraber olmaktan son derece memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.Bu mübarek günlerin bizler için, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Bu vesileyle Ramazan ayınızı, birkaç gün sonra idrak edeceğimiz Kadir gecenizi ve Ramazan bayramınızı şimdiden canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Yemeğe İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ile çalışanlar ve aileleri katıldı.