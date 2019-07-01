Milli Eğitim Müdürü Okumuş, Aydın'ın LGS şampiyonlarını ödüllendirdi

2019 yılı Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru bilerek Türkiye 1. olmaya hak kazanan Aydınlı beş öğrenci, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından ödüllendirildi.

2019 LGS'de tüm soruları doğru bilerek Türkiye 1. olmaya hak kazanan Didim Efeler Ortaokulundan Yusuf Göktürk Cansız, Efeler Av. Cevat Aldemir Ortaokulundan Muhammed Can Demir, Bozdoğan Yazıkent Mürşide Akçay Ortaokulundan Mehmet Fuat Karakaya, Nazilli Özel Bahçeşehir KolejindenKerem Tunçbilek ve Karacasu Geyre Ortaokulundan Çilem Özel, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende başarılı öğrencileri aileleri, okul müdürleri ve ilçe milli eğitim müdürleri de yalnız bırakmadı.

Öğrenci, öğretmen ve ailelerini kutlayan İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, “2019 yılı Liselere Geçiş Sistemi'nde, ülke genelinde 1 milyon 29 bin 555 öğrenci, Aydın' da ise 11 bin 408 öğrenci merkezi sınava katılmıştır. İl genelinde 5 öğrencimiz tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye 1.'si olmuşlardır. Bu sınava hazırlanırken öğrencilerimizin Bakanlığımız tarafından okullarımızda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına devam etmeleri, yine Bakanlığımızın her ay yayınladığı örnek sorular üzerinden çalışmalarını yürütmeleri ve özellikle çok kitap okuyarak bu sınava hazırlanmaları bizleri çok memnun etmiştir. Çok kitap okumalarının faydasını sınav esnasında çok gördüklerini özellikle ifade etmişlerdir. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Bu başarının önümüzdeki yıllarda sınava girecek tüm öğrencilerimize örnek olmasını, yol göstermesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.