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Milli Eğitim Müdürü Okumuş, okul ziyaretlerine başladı

Önceki gün atandığı Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine dün başlayan Seyfullah Okumuş, bugün okul ziyaretlerine başladı.

İlk ziyaretini bu yıl eğitim öğretime açılan Adnan Menderes Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gerçekleştiren Okumuş, okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle görüştü.


Ziyarete Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri ile katılan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Efeler Adnan Menderes Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerle hasbıhal etti.


Okulun birimlerini gezerek incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Okul Müdürü Bünyamin Öztürk'ten brifing alıp öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.


Aydın Efeler'de ilk olan okul ve öğrencileri hakkında bilgi veren Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bünyamin Öztürk, ziyaretinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'a teşekkür etti.

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