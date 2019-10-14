İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli heyecan Atatürk Kent Meydanı'nda yaşanacak

Bu akşam oynanacak olan Fransa-Türkiye karşılaşması Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Atatürk Kent Meydanı’na kuracak olduğu dev ekrandan izlenilebilecek.

Bu akşam oynanacak olan Fransa-Türkiye karşılaşması Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kent Meydanı'na kuracak olduğu dev ekrandan izlenilebilecek.


A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8'inci maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. 21.45'te başlayacak maç Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki dev led ekrandan canlı yayınlanacak.


Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları Milli heyecana davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.