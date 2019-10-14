Milli heyecan Atatürk Kent Meydanı'nda yaşanacak

Bu akşam oynanacak olan Fransa-Türkiye karşılaşması Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Kent Meydanı'na kuracak olduğu dev ekrandan izlenilebilecek.

A Milli Futbol Takımı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8'inci maçında deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. 21.45'te başlayacak maç Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki dev led ekrandan canlı yayınlanacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları Milli heyecana davet etti.