Milli Mücadele kahramanı Yüzbaşı Nuri Bey'in torunu Nazilli'nin tarihine ışık tutacak

Milli Mücadele yıllarında Nazilli İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Nuri Bey'in torunu Ali Osman Vural, ilçenin tarihine ışık tutmak için Nazilli'ye geldi.

Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Erol Angın, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şükrü Irgat ve Araştırmacı Tarihçi Şahin Efe Yılmaz ile Arkeoloji Müzesi'ni gezen ve Eğriboyun Mezarlığı'nda bulunan Demirci Mehmet Efe ve Süleyman Efendi'nin kabirlerini ziyaret eden Ali Osman Vural, eşi Emine Nurten Vural ve kızları Sinem Vural, dedelerine ait tüm bilgi ve belgeleri teslim etmek istediklerini dile getirdi.

‘Arap Yüzbaşı' olarak tanınan Yüzbaşı Nuri Bey'in işgal kuvvetlerinin Aydın bölgesine doğru ilerlemesinin ardından muhafazası altındaki silahları halkın kendini savunabilmesi için Nazilli'de dağıttığını söyleyen Ali Osman Vural; “Arap Yüzbaşı Nuri Bey'in en büyük oğlu Kemal Vural'ın oğluyum. Buraya dedemizin ve babaannemizin yaşadığı yerleri görebilmek için geldik. Daha sonra tarihi araştırmalar yapan kişilerle karşılaşıp onlara bilgi aktarmak için döndüğümde gereken bilgiyi elde edip kendilerine ulaştırmak ve tarihe bir katkıda bulunmak istiyorum. Her şey için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

14 Aralık 1969 tarihinde vefat eden Arap Yüzbaşı'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte çalıştığını ifade eden Kemal Vural'ın gelini Emine Nurten Vural, “8 yaşında tanışma fırsatım oldu kendisiyle. Kendisi herkese karşı inanılmaz nazik ve saygılı biriydi. Anlatmayı ve kitap okumayı çok seven biriydi. Bize kitaplarını gösterir, neler yaptığı anlatırdı. Savaşta gözünü kaybettiğini ve korkmamamız gerektiğini söylerdi. Eşini de çok genç yaşında kaybetti ve onu yalnız bırakmamak için hep bir arada olduk. Güzel günler geçirdi. Ancak yorgunlukları oldu. Atatürk ile birebir çalışmış çok saygın bir beyefendiydi. Kuvayi Milliye'nin kurulmasında büyük rol oynamıştır. Nazilli için çok önemli isimlerden biridir” sözlerini kaydetti.