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Milli Mücadelenin 100. yılında Cumhuriyet Tır'ı Didim'e geldi

Milli Mücadelenin 100.

yılı dolayısıyla hazırladığı Cumhuriyet Tır'ı Aydının Didim ilçesine geldi. Tır ücretsiz olarak vatandaşlar tarafından gezilebilecek.


yılı dolayısıyla ülke genelinde geziye çıktığı Cumhuriyet Tır'ı Didim'e geldi. Atatürk Bulvarı Migros kavşağında kurulan Tır'ın açılışına Didim Belediye Başkan yardımcısı Yusuf Deveci, ADD Didim Şube Başkanı Türker Bacaksız, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Didim Muharip Gaziler derneği üyeleri ile ADD üyeleri katıldı.


Açılışta konuşan ADD Didim Şube Başkanı Türker Bacaksız “ yılında, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılında Genel merkezimizce hazırlanan Cumhuriyet Tır'ı Didim'de; Anadolunun her köşesini geziyor. Tır'ın içerisinde Ulu Önder Atatürk'ümüzü tanıtan, Cumhuriyet değerlerinin yer aldığı materyalleri sergileniyor. Tırımız ücretsiz olarak tüm halkımızın hizmetinde”dedi.


Konuşmanın ardından Tır'ın açılışı Başkan yardımcısı Yusuf Deveci tarafından yapıldı. Tır'ın içerisinde Atatürk'ün sözleri ve hayatı, Cumhuriyet kadınlarının fotoğraf ve sözleri ile geçmiş döneme ait materyaller beğeniye sunuldu.

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