İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Milli Park bayram tatilinde ilgi odağı oldu

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı uzun bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı.

Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı uzun bayram tatilinde ziyaretçi rekoru kırdı. Tatilin 8. Gününde bile araç koyacak yer kalmadı.


Edinilen bilgiye göre, koyları, plajları, kültür turları, müzesi ile ile birlikte doğa ve tarih fışkıran Kuşadası'ndaki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, tatilcilerin akınına uğradı. Güzelçamlı kapısından denize girmek ve piknik yapmak için tatil boyunca her gün ortalama 4 bin araç ve 1500 yaya girişi gerçekleşirken, girişte uzun araç kuyrukları oluştu, milli park içinde neredeyse araç koyacak yer kalmadı. Doğa yürüyüşleri ve kültür turlarına katılanlar ve müze girişleri ile birlikte 9 günde milli parka yaklaşık 100 bin kişi giriş yaptı.


Tatilin son günü bile araç koyacak yer kalmadı


Bu arada, ziyaretçilerin akın ettiği Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda tatilin 8. günü bile büyük bir ilgi vardı. Milli parka girmek için araçlarıyla sabahın erken saatlerinde giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluştu. Yoğun talep nedeniyle Milli Park Müdürlüğü milli parka araçla girişleri saat: 15.00'den itibaren kapatmak zorunda kalarak, tatilcilerden girişleri toplu taşıma araçlarıyla yapmaları istendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.