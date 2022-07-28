İhlas Haber Ajansı

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Milli Park bugün ziyaretçi girişine açıldı

Meteoroloji’den yapılan sıcaklık uyarısının ardından ziyaretçi girişine kapatılan Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes deltası Milli Parkı, bugün ziyaretçi girişine açıldı.

Meteoroloji'den yapılan sıcaklık uyarısının ardından ziyaretçi girişine kapatılan Kuşadası Dilek Yarımadası Büyük Menderes deltası Milli Parkı, bugün ziyaretçi girişine açıldı.


Milli Park Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamada, “ Milli Parkımız, Aydın Valiliğimizin almış olduğu Orman Yangınları İle Mücadele Komisyon Kararı çerçevesinde, 28.07.2022 tarihinde sabah 07.00' da ziyaretçi girişine açılacaktır” denilmişti.

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