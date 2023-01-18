Milli Park davasında verilen karara doğaseverleri mutlu etti

Birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yer alan plaj, lokanta ve büfelerin işletilmesi için yapılan ihale, mahkeme tarafından iptal edildi. Konu ile ilgili açıklama yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Eşsiz ekolojik alan üstün geldi” dedi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yer alan ve doğal güzelliğinin yanı sıra birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda bulunan plaj, lokanta ve büfeler ile dalış eğitim merkezinin işletilmesi için 2021 yılında yapılan ihale, sonrasında harekete geçen doğaseverler, Milli Park'ta mangal, yemekli düğün organizasyonu, konser ve fasıl gibi etkinliklerin yapılmasına imkan sağlayan ihalenin Milli Parklar Kanunu'na aykırı olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç veya önlenemez zararlara yol açacağı gerekçesiyle yürütmenin durdurulması ve iptali için Aydın İdare Mahkemesi'ne dava açtı. Açılan davaya bakan Aydın 2. İdare Mahkemesi ise oy çokluğuyla aldığı kararla ihale sözleşmesini iptal etti.

Yaşanan gelişmenin ardından açıklama yaparak duyduğu memnuniyeti dile getiren EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın kuzey bölgesinde yer alan koylarda meydana gelen UDGP'ye (Uzun Devreli Gelişme Planları) aykırı uygulamalar nedeniyle açılan dava sonucunda mahkeme tarafından ihale sözleşmesinin iptaline karar verildi. İhalenin iptali hukuken eşsiz ekolojik alanı savunan duyarlı insanların, doğanın, ormanın ve içinde yaşayan tüm canlıların lehine bir karar olup, sevindiricidir. Nesli tükenme tehlikesinde olan bir çok hayvan türüne ev sahipliği yapan bu eşsiz ekolojik alan üstün geldi” dedi.