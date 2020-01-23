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Milli park kuş cenneti oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda 2020 Kış Ortası Su Kuşu Sayımı çalışmaları sonucunda, Milli Park’da tespit edilen su kuşu sayısı 2019 yılına göre yüzde 55 artışla 35 bin 217 adet olarak tespit edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki, Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda 2020 Kış Ortası Su Kuşu Sayımı çalışmaları sonucunda, Milli Park'da tespit edilen su kuşu sayısı 2019 yılına göre yüzde 55 artışla 35 bin 217 adet olarak tespit edildi.


Güzelçamlı Dilek Yarımadası'na, farklı bölge ve ülkelerden birçok kuş türünün göç yolu üzerinde yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı'ndaki ocak ayı ortasında Su Kuşu Sayımları tamamlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaya, personelin yanı sıra kuş gözlem uzmanları ve çeşitli çevreci kuruluşların temsilcileri katıldı. Toplam 3 gün süren ve 17 farklı noktada yapılan sayım sonrasında milli parktaki su kuşu sayısının 2020 yılı Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre artarak, 22 bin 700'den 35 bin 217'ye yükseldiği belirlendi.

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