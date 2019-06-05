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Milli parka ziyaretçi akını

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’daki Dilek Yarımadası Milli Parkı bayram nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı bayram nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.


9 günlük Ramazan bayramı tatilinde gava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte tatilciler soluğu Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda aldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk sonucu araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yetkililer, milli parka giriş için özel araç yerine toplu taşıma araçlarının kullanılması yönünde çağrı yaptı.

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