Milli Park'ın koruyucu kartalları iş başında

Dünyanın önemli doğal yaşam alanlarından olan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda yangın tedbirleri kapsamında koruyucu kartallar iş başına geçti, Mini İHA'lar doğal alanda adeta kuş uçurtmadı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki dünyanın önemli doğal yaşam alanlarından olan Dilek Yarımadası Milli Parkı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı mini İHA'lar ile korunuyor. Birçok canlı türüne ve dünyada sadece Türkiye'de bulunan 18 bitki türüne ev sahipliği yapan Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda yangın nöbeti devam ediyor. Türkiye genelinde çıkan orman yangınları nedeniyle ülke genelinde teyakkuza geçilirken, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'ne bağlı mini İHA'lar, doğal yaşam alanı olan Milli Park'ta adeta kuş uçurtmuyor. Milli Park'ın adeta koruyucu kartalları olan mini İHA'lar, ormanlık alanları havadan koruyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın İl Müdürlüğü ekiplerince de 24 saat esasıyla korunan alanda, yangın çıkarma riski oluşturan cam ve pet şişe gibi materyaller de toplanıyor.