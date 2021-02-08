Milli parkın uçan teknesi görücüye çıktı

Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda koruma ve kontrol faaliyetleri bundan sonra uçan tekne olarak da bilinen hava yastıklı tekne(hovercraft) ile gerçekleştirilecek.

Milli Park envanterine yeni giren ve koruma-kontrol faaliyetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yapılması planlanan uçan tekne görücüye çıktı ve ilk koruma faaliyeti gerçekleştirildi.

Türkiye'de ilk kez doğal afetlerde kullanılmaya başlanan uçan tekne, Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın sosyal medya hesaplarından mini video gösterisiyle tanıtıldı. 35 santimetre yükselerek karada ve denizde gidebilen taşıt, seri hareketleriyle büyük beğeni topladı. Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Milli Park envanterine yeni giren Hovercraft ile koruma ve kontrol faaliyetlerimiz çok daha etkin bir şekilde devam edeceğiz. Hovercraft ile ilk koruma faaliyetimizi gerçekleştirdik “ denildi.

Hovercraft nedir ?

Arama, kurtarma, Spor, taşımacılık, turizm, sahil güvenlik, emniyet ve askeri donanma gibi birçok alanda hovercraft kullanımı, tüm dünyada giderek yaygınlaştı. Asfalt, toprak, çimen, su, kar, buz, çamur gibi her türlü olumsuz arazi şartlarında hava yastığı üzerinde hızla süzülerek gidebilen uçan tekne, herhangi yola veya limana ihtiyaç duymuyor. Yüksek manevra kabiliyeti ile göz dolduran hovercraft, kendi ekseni etrafında dönebiliyor. Sürtünme kuvvetine maruz kalmayan aracın gelişmiş modelleri, bazı savaşlarda da kullanılmıştı.