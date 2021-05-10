Milli Parklar Müdürlüğü'nden önemli açıklama

Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı'yla ilgili Milli Parklar Müdürlüğü resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Milli Park sınırları içerisinde bazı usulsüz faaliyetlerin yapılamasının önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da; "Milli Parkımızın mutlak koruma alanında yer alan ve ne yazık ki bazı usulsüz faaliyetlerin (Ateş Yakma, Kaçak Defne Ağacı Kesimi, Kaçak Avlanma, Çöp Dökümü, Kaçak Ağaç Kesimi amaçlı ağaç boğma, Define Arama vs.) tespit edilmiştir. Güzelçamlı Mahallemizin güney kısmında kalan yaklaşık 3 bin hektarlık alanda koruma ve önleme faaliyetlerimiz arttırılmıştır. Tamamı Milli Park ve Devlet Ormanı olan, hiç bir özel mülkiyetin bulunmadığı alana, anlık görüntü aktaran çok sayıda Foto kapan kurulmuş, araç girişlerinin engellenmesi amacıyla demir kapılar yapılmıştır. Doğa yürüyüşü faaliyetleri gerekli izinlerin alınması ile yapılmaya devam edilebilecektir. Alınan önlemler geleceğimize miras bırakmamız gereken, Milli bir değer olan ormanlarımızı ve içinde barındırdığı kaynak değerleri korumak, Toplumumuzun ortak değeri olan Milli Parkımızı gelecek nesillere teslim aldığımız gibi teslim etmek amacıyla gerçekleştirilmektedir” ifadelerine yer verildi.