Milli Park'ta Atatürk'ü anma yürüyüşü

Aydın'da doğaseverler Cumhuriyet'in kuruşunun 96. Atatürk'ün ölümünün 81. Yılı dolayısıyla Milli Park'ta yürüyüş yaptılar. Atayı Anma Yürüyüşü adı altında gerçekleştirilen programda doğaseverler 18 kilometre yürüdü.

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda geleneksel hale getirilmesi planlanan doğa yürüyüşü ‘Atayı Anma' temasıyla gerçekleştirildi. Yürüyüş Milli Park'ın Oluklu Kanyon girişinde başlayıp 18 kilometre devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan yürüyüş Eski Doğanbey Ziyaretçi ve Tanıtım Merkezi'nde tamamlandı. Yürüyüşe Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Milli Parklar Bölge Müdür Yardımcısı İbrahim Çolak ile birlikte yaklaşık 400 doğasever katıldı.