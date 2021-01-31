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Milli Park'ta av yaparken yakalandılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda usulsüz şekilde av yapan 2 kişi milli park görevlileri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda usulsüz şekilde av yapan 2 kişi milli park görevlileri tarafından yakalandı.


Milli Park Koruma Ekibi, Büyük Menderes Kafa Bölgesi'nde yapmış olduğu koruma faaliyeti sırasında usulsüz avlanan 2 kişiye müdahale etti. Şahıslardan biri saklandığı çalılık arasında fark edilerek yakalandı. Milli Parkta avlanan 2 kişiye yasal işlem yapıldı.


Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın, istemediğimiz cezai işlemlere maruz kalmaması için Milli Park sınırlarında av yapmamaları gerekmektedir. Milli Park sınırlarında her türlü Kara Avcılığı yasaktır. Önemle duyurulur” denildi.

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