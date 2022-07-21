Milli Park'ta HGS dönemi bugün başladı

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) uygulaması bugün başladı.

Aydın'ın önemli doğal ve turistik bölgelerinden olan Milli Park'ta HGS dönemi başlıyor. Her yıl Milli Park girişinde meydana gelen uzun araç kuyruklarının önüne geçilmesi amacıyla hayata geçirilmesi planlanan uygulama 21 Temmuz itibariyle hayata geçeceği öğrenildi. Konu ile ilgili Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Milli Parkımızda son test çalışmaları da tamamlanan HGS (Bariyersiz Serbest Geçiş Sistemi) 21.07.2022 tarihinden itibaren uygulamaya başlayacaktır. Bu çerçevede ziyaretçilerimizin, HGS Etiketi bulundurmaları ve bakiyelerinin yeterli olması, HGS Etiketi bulunmadan yada yetersiz bakiye ile geçici ihlalli geçiş yapan ziyaretçilerimizin 30 gün içinde HGS etiket edinmeleri yada bakiye yüklemeleri, ücretsiz geçiş hakkına sahip ziyaretçilerimizin yılda bir defa olmak üzere idaremizden temin edecekleri dilekçeyle, ücretsiz geçiş hakkını belgeleyen belgelerle direk idaremize müracaat yada mail ile müracaat etmeleri, giriş yapacak ziyaretçilerimizin gişe alanında duraklama yapmadan direk geçiş yapmaları, araç girişlerinin orta gişeden, yaya, bisiklet ve motosiklet girişlerinin 1 no'lu sağ taraftaki gişeden sağlanacağının bilinmesi, hususlarını önemle bildiririz” ifadelerine yer verildi.