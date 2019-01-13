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Milli parkta kaçak avlanan 5 kişi yakalandı

Türkiye’nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı Dilek Yarımadası Milli Parkı’nda kaçak avlanan 5 kişi yakalandı.

Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda kaçak avlanan 5 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Av Koruma ekipleri tarafından Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içerisinde yapılan koruma ve kontrol çalışması sırasında yasa dışı avlandığı belirlenen 5 şahıs yakalandı. Kaçak avlanırken suçüstü yakalanan 5 kişiye ait 4 tüfek ile kaçak avladıkları hayvanlara el konulurken, haklarında da yasa dışı avcılık yapmaktan yasal işlem başlatıldı.

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