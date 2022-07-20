Milli Park'ta sabah yürüyüşleri durduruldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda sabah yürüyüşleri için 08.00'e kadar ücretsiz yürüyüş uygulaması güvenlik maçıyla durduruldu.

Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Milli Parkımızda ziyaretçilerimizin sabah yürüyüşleri amacıyla 08.00 e kadar ücretsiz giriş uygulaması, ziyaretçi ve alan güvenliği amacıyla geçici olarak durdurulmuştur. Mevcut uygulama 15.09.2022 tarihinde tekrar uygulanmaya başlayacaktır” denildi.