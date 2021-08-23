Milli Parkta temizlik seferberliği

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan 'Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda temizlik seferberliği başlatıldı.

Türkiye genelindeki orman yangınlarının ardından yeşil alanlar ve ormanların önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Yemyeşil alanların bir çoğu siyah örtü ile kaplanırken, ormanların son durumu görenlerin yüreklerini yaktı. Orman yangınlarının ardından ziyaretçi girişine kapatılan Dilek Yardımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda da temizlik seferberliği başlatıldı. Oluşturulan ekipler milli park genelindeki çöpleri toplayarak daha temiz bir görünüme kavuşturdu.

"Milli parkımız saf ve doğal kalmalı"

Dilek Yardımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Milli Parkımızda temizlik seferberliği başlattık. İnsansız tüm alanlarımızda çeşitli doğal sebeplerden kıyılarımıza gelen ve orman içlerinde oluşan doğal olmayan tüm atıklar ekiplerimizce toplanarak milli parkımızın dışına çıkartılmıştır. Kıymetlimiz, Milli Parkımız saf ve doğal kalmalı" ifadelerine yer verildi.