Milli sporculara Yavuzlar İnşaat sponsor oldu

Firma olarak sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini kaydeden Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu, İcra ve Uygulama Üyesi Tevfik Yavuz, ellerinden geldiğince spora da destek vermeye çalıştıklarını söyledi.

Aydın'da kentin yaklaşık çeyrek asırlık sorunu Aykonut sorununu çözmek üzere çalışmalar başlayan Yavuzlar İnşaat, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ortaklaşa düzenlenen plaj voleybolunda Türk Milli Takım oyuncularına sponsor oldu. Aydın'da bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen plaj voleyboluna katılan Türk Voleybol Milli Takım oyuncularından Buğra Eryıldız ile Aleyna Vence'ye turnuva boyunca Yavuzlar İnşaat destek olacak. Yavuzlar İnşaat Yönetim Kurulu İcra ve Uygulama Üyesi Tevfik Yavuz'a ziyaret eden milli voleybolcular Buğra Eryıldız ve Aleyna Vence, Yavuzlar İnşaat'a desteklerinden dolayı teşekkür edip Tevfik Yavuz'a forma hediye ettiler.

Yavuzlar İnşaat olarak sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini bu kapsamda spora ve sporcuya da desteklediklerini belirten Tevfik Yavuz, “Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu ortaklaşa organizasyonu Dünya Şampiyonası Aydın etabı için hazırlanan Aleyna Vence Ve Buğra Eryıldız isimli milli sporcularımıza destek olmaktan onur duyuyoruz. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen ülkemize plaj voleybolu, kar voleybolu gibi birçok alanda birçok başarı kazandıran genç sporcu arkadaşlarımıza gereken desteğin verilmesi gerektiği kanaatindeyim” diyerek milli sporculara başarı dileklerini sundu.

Gördükleri destekten dolayı memnuniyetlerini dile getiren sporcular Yavuzlar İnşaat'a spora ve sporcuya katkısından dolayı teşekkür ettiler.