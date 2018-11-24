Milyonluk araziyi satışa çıkardı, mahalleli ateş püskürdü

Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, Karacaören Mahallesi'ndeki milyonluk araziyi satışa çıkarması nedeniyle mahallelinin tepkisini çekti. Vatandaşlar Başkan Savcı'nın mahallelerine yeterli hizmeti götürmediğini iddia ederek “Hem hizmet etmiyorsun, yetmiyor bir de mahallenin arazilerini ne yüzle satıyorsun” yorumunda bulundular.

En çok oyu aldığı mahallelerin başında gelmesine rağmen yaklaşık beş yıllık görev süresi içinde yeterli hizmet yapmadığı iddia edilen Karacaören Mahallesi'nde şimdi de milyonluk araziyi satışa çıkaran Yenipazar Belediye Başkanı Zafer Savcı, eleştiri oklarının hedefi oldu. Mülkiyeti Yenipazar Belediyesi'ne ait 134 bin 512 metrekarelik araziyi 1 milyon 350 bin liraya satılığa çıkardığını belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Yenipazar Belediye Başkanlığı, arazi için 30 Kasım Cuma gününe kadar başvuru yapılabileceğini belirtti.

Mahalleliden sert eleştiri

“Hizmet etmiyor yer satıyor” diyerek başkan Savcıyı topa tutan mahalleli, sosyla medya hesapları üzerinden “Ne yaptın ki Karacaören'e mahallenin mülkiyetlerini satıyorsun? Yaptığın hiçbir şey yok ama satışlar hız kesmiyor. Başkan köyün yolunu bilmez, gelmiş bir de köyün tarlasını satacakmış. Helal olsun! Yaptığın düğün salonunun parasını ödeyeceğiz diye mi satıyorsunuz? Ayıp!” diyerek adeta sitem ettiler.

“Bir düğün salonu yapamadı”

Beş yıllık görev süresi içinde Karacaören'e bir düğün salonu dahi yapamadığı ifade edilen Zafer Savcı'yı adeta eleştiri yağmuruna tutan mahalleli, “5 yılda 800 nüfuslu, 270 haneli mahallemize 5 adet çöp konteyneri getirildi. O çöp konteynerleri de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan talep edilip mahallemize getirildi. Çöpler belediyede çalışan İŞKUR işçileri olduğu dönemde 10 günde bir, olmadığı dönemde ise 2 ayda bir toplandı. Aydın'ın bütün yerleşim yerlerinde küçüğünden büyüğüne her mahallede düğün salonu bulunurken, bizim mahallemize bir tane bile düğün salonu yapılmadı. Halbuki mahallemiz Zafer Savcı'ya en çok oy veren mahallelerden biri. Böyle olmasına rağmen hizmet alamamak gerçekten üzücü" ifadelerini kullandılar.