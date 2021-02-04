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Milyonluk vurgun yaptığı iddia edilen kuyumcu kayıplara karıştı

Aydın’ın Efeler ilçesinde müşterilerinden emanet altın alan kuyumcu E.

Aydın'ın Efeler ilçesinde müşterilerinden emanet altın alan kuyumcu E.A.'nın kayıplara karıştığı iddia edilirken, iki günden bu yana kapalı olan kuyumcu dükkanı yapılan şikayet üzerine polis gözetiminde açılarak içeride sayım yapıldı.


Olay, Hükümet Bulvarı üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuyumcu E.A. müşterilerinden para karşılığı aldığı altınlarını muhafaza etti. Bir süre sonra kendisine altınları emanet eden müşterileri, kuyumcu E.A.'ya ulaşamadı. İki günden bu yana açılmayan dükkan sonrası dolandırıldıklarını düşünen müşteriler polise giderek E.A.'dan şikayetçi oldu.



Polis kuyumcuda sayım yaparak, tutanak tuttu


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yapılan şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlattı. Kendisinden haber alınamayan kuyumcu E.A.'nın eşi P.A. ve kayınpederinin eşliğinde polis ekipleri, dükkanın kepengini açarak içeriye girdi. Dükkandaki değerli ziynet eşyaları polis tarafından tek tek kayıt altına alınarak, tutanak düzenlendi. Kendisinden haber alınamayan kuyumcu E.A.'nın milyonluk vurgun gerçekleştirdiği iddia edilirken, şimdiye kadar polise bir mağdurun şikayetçi olduğu öğrenildi.

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