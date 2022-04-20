Minik eller 'Bir Koli İyilik' ile yürekleri ısıtıyor

Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu'nda başlatılan 'Bir Koli İyilik' projesi ile velilerin gönderdiği gıda malzemeleri anaokulu öğrencilerinin desteği ile hazırlanarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu öğretmenleri çocuklara yardımlaşmanın önemini kavratarak sosyal sorumluluk bilincini yerleştirmek amacıyla 'Bir Koli İyilik' projesini başlattı. Duyarlı velilerin gönderdiği gıda malzemelerini toplayan öğretmenler, öğrenciler ile birlikte ramazan kolileri hazırladı. Gıda kolileri Yeni Mahalle Muhtarı Yahya Sarıöz ile işbirliği yapılarak ihtiyaç sahipleri vatandaşlara ulaştırıldı.

Ramazan ayında daha da önem arz eden paylaşma, yardımlaşma değerlerini çocuklara aşılamak için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden 80. Yıl Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Burcu Tepe Yılmaz, "Proje çerçevesinde yapılan etkinlikte çocuklarımız ve aileleriyle iletişimimiz daha da kuvvetlendi. Onların ilgi ve destekleri bizleri çok mutlu etti. Öğrencilerimizin yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemini bilen sosyal sorumluluklarının farkında olan bireyler olarak yetişmelerini diliyoruz. O nedenle de elimizden geldiğince bu tür projelerle öğrencilerimizin eğitimine katkı sunuyoruz. Projede emeği geçen başta velilerimiz olma üzere, mahalle muhtarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.