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Minik eller, fidanları toprakla buluşturdu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir araya gelen minik sporcular, Güzelçamlı Sentetik Futbol Sahası bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir araya gelen minik sporcular, Güzelçamlı Sentetik Futbol Sahası bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu.



Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan minik sporcular, ormanın önemine dikkat çekerek anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kuşadası Güzelçamlı Sentetik Futbol Sahası bahçesinde bir araya gelen minikler, gerçekleştirilen etkinlikte minik ellerine aldıkları fidanları toprakla buluşturdu. Geleceğe nefes olan minik sporcular, “Orman yurdun hem süsü hem de gücüdür” diyerek, ormanların önemine dikkat çekti.

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