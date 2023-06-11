Minik eller yaz fidelerini Adabahçe'nin bereketli topraklarıyla buluşturdu

Kuşadası Belediyesi tarafından tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe'de, Kuşadası Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri, yaz fidesi dikti. Etkinliğe katılan Başkan Ömer Günel, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza tarımsal üretimin ve el emeğinin kıymetini öğrettiğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Kuşadası Belediyesi tarafından 'Toprağa Sarıl, Üretime Katıl' sloganıyla 2020 yılında yaşama geçirilen Adabahçe'de, Kuşadası Kent Konseyi Çocuk Meclisi üyeleri ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) eğitim bursu verdiği öğrenciler, yaz fidesi dikimi yaptı. Minik eller, kendileri için ayrılan yaklaşık 300 metrekarelik alanda salatalık, domates, biber, patlıcan, kabak, acur, kavun ve karpuz fidelerini Adabahçe'nin bereketli topraklarıyla buluşturdu. Çocuklarda tarımsal üretimin önemine karşı farkındalık oluşturmak için yapılan etkinliğe, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver de katıldı.

Projede, çocuklar diktikleri yaz fidelerinin bakımını düzenli olarak kendileri yapacak. Daha sonra yetiştirdikleri ürünleri hasat edip, Kuşadası'nda her perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak'ta kurulan yerel üretici pazarında satışa sunacaklar. Elde ettikleri gelirle de sokak hayvanları için mama satın alarak Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne bağışlayacaklar.

Çocuklara tarımsal üretimin önemini ve el emeğinin kıymetini öğrettikleri için çok mutlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Adabahçe'de ata tohumları kullanarak ürettiğimiz ürünlerimizi Adamarket Ekspres ve Adamarket Karavan araçları aracılığıyla hemşehrilerimizin sofralarına ulaştırıyoruz. Bugün de Kuşadası Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin üyeleri ile ÇYDD'nin desteklediği öğrenciler Adabahçe'de yaz fidesi dikimi yaptı. Elde edecekleri ürünlerin bakımını ve hasadını kendileri yapacaklar. Böylece de tarımsal üretimin bir parçası olup, el emeğinin kıymetini anlayacaklar” diye konuştu.