Minik kalplerin saçları umut oldu

Aydın Ticaret Odası İlkokulu'nun minik öğrencileri, ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yatan onkoloji hastaları için öğretmen Feride Öztekin başta olmak üzere öğretmenleri ve okul yönetimiyle birlikte örnek bir çalışma başlattı. Öğrenciler saçlarını onkoloji hastaları için kestirdi ve onlara bir nebzede olsa umut olabilmek için bağışladı.

Miniklerden alınan saçlar Aydın Esnaf Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Selahittin Çetindoğan'ın vermiş olduğu destekle, İzmir'e götürülerek peruk haline getirildi ve sonrasında hastanemizde tedavi gören onkoloji haslarına perukları teslim edildi.

Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri ve sağlık çalışanları da yapılan çalışmanın tedavi gören ve saçlarını bu yüzden kaybeden insanlar için ne kadar büyük bir önem taşıdığının altını çizerek öncelikle büyük yürekli miniklere ve bunu hayata geçiren herkese teşekkür etti.