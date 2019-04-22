Minik öğrenciler 112 ile tanıştı

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından ’Yaşama Yol Ver Projesi’ kapsamında minik öğrencilerine 112 tanıtımı yapıldı.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından 'Yaşama Yol Ver Projesi' kapsamında minik öğrencilerine 112 tanıtımı yapıldı.
Özel Aydın Lider Anaokulu, Özel Aydın Rehber Koleji, Zübeyde Hanım Anaokulu ve Yahya Kemal Beyatlı Anaokulu'nda eğitim gören öğrencilere 112 konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli ATT Hatice Meral, PRM Zeynep Kaplan ve ATT Elem Özdemir öğrencilere 112 Hızır Acil'i tanıtarak, trafikte ambulansa yol verilmesi, ambulansın aranması gereken durumlar, gereksiz yere 112 Acil Çağrı Hattı'nın meşgul edilmemesi konularında bilgiler verdi. Etkinlik kapsamında okul kapılarına afişler asılarak, öğrencilere şapka, sticker, broşür dağıtıldı.