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Minik öğrenciler Davutlar MYO'da mutfağa girdi

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu’nu, (MYO) Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri Sınıf Öğretmeni Ruhan Sibel Polatcan eşliğinde, ziyaret etti.

Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu'nu, (MYO) Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu 1-A sınıfı öğrencileri Sınıf Öğretmeni Ruhan Sibel Polatcan eşliğinde, ziyaret etti.


Meslekleri tanıma kapsamında gerçekleştirdikleri ziyarette öğrenciler; Yüksekokul Toplantı Salonunda akademik personel ile tanışmalarının ardından, uygulama mutfağında gerçekleşen Temel Pastacılık Teknikleri dersinde kek, kurabiye yapımını görerek, kendi hünerlerini sergileme fırsatı buldu. İkram Hizmetleri Programı 2. sınıf öğrencilerinin rehberliğinde, küçük şefler hamurlara şekil vermenin mutluluğunu yaşadılar.


Öğrencilerin, yapmış oldukları kek ve kurabiyelerin tadımlarının ardından, etkinlik fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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