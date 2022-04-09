Minik öğrenciler önce öğrendi sonra uyguladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde anaokulu öğrencileri baharın gelmesi ile birlikte okulda öğrendikleri doğayı daha yakından tanımak üzere gezilerini sürdürüyor. Kent merkezinde bulunan peyzaj üzerine kurulu fidanlığı ziyaret eden öğrenciler, karşılaştıkları çiçek ve meyve fidanlarını yerinde görerek ilin meşhur meyveleri olan incir ve zeytin fidanı dikmeyi de öğrendi.

Nazilli'nin merkez mahallelerinden olan Zafer Mahallesi'nde bulunan ve Peyzaj Mimarı Emre Karaoğlu'na ait çiçek ve fidan üretim çiftliğine gezi düzenleyen anaokulu öğrencileri, çiftliği gezerek süs bitkilerini ve meyve fidanlarını öğrendi. Fidan dikim tekniklerini öğrenen 6 yaş grubu öğrenciler, gezinin sonunda fesleğen, zeytin ve incir fidanlarını saksı ve torbalara dikerek uygulama yaptı. Gezi boyunca oldukça mutlu oldukları gözlenen minik öğrencilerin sorularını cevaplayan Peyzaj Mimarı Emre Karaoğlu, çocukların meraklarını da giderdi. Birbirinden güzel rengarenk binlerce süs bitkisini yerinde gören öğrencilere Aydın'ın en önemli tarımsal ürünlerinden olan incir ve zeytinin fidan halleri de tanıtılarak nasıl dikim yapılacağı uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Bazı öğrencilerin de hayatlarında ilk kez karşılaştıkları bitki türlerini büyük bir heyecanla incelemeleri renkli anlara neden oldu. Gezide öğrencilere Okul Öğretmenleri Fatma Uludağ İnce, Gizem Gökçe, Vesile Kıraç ve İrem Aktürk rehberlik yaptı.

“Yöremizde yetişen incirimizi, zeytinimizi kendi elleri ile diktiler”

Minik öğrencilerin okulda öğrendikleri süs bitkileri ile meyvelerin nasıl yetiştirildiğini uygulamalı gezi şeklinde derslerine yansıttıklarını ifade eden Özel Yunuslar Anaokulu Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni İrem Aktürk: “5 ve 6 yaş grubumuzla okulumuzun yakınındaki Zeytin Peyzaj isimli yere gezmeye geldik. Okulda öğrencilerimize anlattığımız evde yetiştirdiğimiz ya da bahçemizde yetiştirdiğimiz bitki türlerimizi yerinde gördük, inceledik. Çocuklarımızdan ilk defa görenler oldu. Bazı öğrencilerimiz bildikleri bitkileri yakından tanıma şansı buldu. Yöremizde yetişen incirimizi, zeytinimizi kendi elleri ile diktiler. Bu fidanların gelişimlerini de burayı sık sık ziyaret ederek takip edecekler. Umarım bunların meyvelerini de yemek çocuklarımıza nasip olur. Çocuklarımıza bu gezi ile çiçek ve fidan sevgisini aşıladığımızı düşünüyoruz. Çocuklarımız tarafından dikilen çiçekler de işletmecimiz tarafından öğrencilerin eli ile öğretmenlere hediye edildi. İşletmecimize bu güzel bilgilendirme için çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Onları üreten Türkiye'nin gelecek nesilleri olarak görüyor ve destekliyoruz”

Miniklere ev sahipliği ve öğretmenlik yapan Peyzaj Mimarı Emre Karaoğlu: “Fidanlığımızda bugün öğrenci arkadaşlarımızı misafir ettik. Onlara iç mekan ve dış mekan bitkileri arasındaki farkları anlattık. Meyve ağaçları, yaprak döken ağaçlar ve her dem yeşil kalan ağaçlar hakkında bilgi verdik. Fidan dikimi konusunda bilgi vererek onların toprakla, fidanlarla temasını sağlayarak fidan diktirdik. Köklendirmenin nasıl yapıldığını ve köklenmiş fidanın saksıya nasıl aldığını gösterdik. Hepsinin burada dikilmiş meyve fidanı oldu. Ara ara gelen çok sayıda öğrencimize bölgemizin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan incir ve zeytin fidanlarını da öğretiyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Onları üreten Türkiye'nin gelecek nesilleri olarak görüyor ve destekliyoruz” dedi.

Geziyi değerlendiren öğrenciler ise çiçekleri çok sevdiklerini ifade etti.