Minik öğrenciler sahnede hem oynadı hem de ağladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 13 yıldır eğitim hizmeti veren Özel 23 Nisan Kreş ve Gündüz Bakımevi adına yaraşır bir şekilde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99. yıldönümünü büyük coşkuyla kutladı. Kutlama için çok özel bir gece düzenleyen eğitim kurumu, minik öğrencileri ile hazırladığı görsel şovu davetliler ve öğrenci velileri ile paylaştı.

Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda gerçekleştirilen kutlama töreninde 23 Nisan bizim bayramımız diyen minik öğrenciler kutlamalar boyunca hem güldürdü hem ağlattı. Eğitim Kurumunun kurucuları Dr.Hasan Yıldırım, Esin Ülkü Beyazıt ve Tüliz Göçer'in ev sahipliğinde yaklaşık bir buçuk saat süren kutlamalarda minik öğrenciler öğretmenlerinden öğrendiklerini sahnede sunabilmek için yine öğretmenlerinden destek aldı.

Zaman zaman sahneye çıkmayan ve ebeveynleri ile birlikte sahneye çıkmak isteyen minik öğrencilerin sempatik davranışları izleyiciyi adeta gülmekten kırıp geçirdi. Sahneye çıktıklarında bazı öğrenciler korkuyla ağlamaya başlarken birçoğu da müziğe kendisini kaptırarak öğretmenlerinden öğrendikleri dansları sempatik hareketlerle yapmaya çalıştı. Sahneye alışamayan ve sürekli ağlayan çocukların imdadına ise öğretmenleri koştu. Sık sık ebeveynleri ve izleyici tarafından alkışlarla desteklenen çocuklar sahneye alıştıktan sonra bu kez de sahneden ayrılmak istemedi. Öğretmenleri ise sahneden kaçmak isteyen öğrencileri sahnede tutabilmek için büyük mücadele verdi. Minik öğrencilerin gösterileri yaklaşık bir buçuk saat sonra sona erdiğinde salonda alkış tufanı koptu. Son olarak sahneye davet edilen okul kurucuları, öğretmenler ve programda emeği geçenler 10. yıl marşı eşliğinde sahnede seyirciyi selamladı.

Etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen kızları Esin ve Tüliz başta olmak üzere tüm öğretmen ve velilere teşekkür eden Kuruculardan Dr.Hasan Yıldırım, “Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının emanet ettiği vatan topraklarında yine onun geleceğimiz olan çocuklarımıza armağan etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 13 yıllık bir kurum olarak biz de en iyi şekilde kutlamaya devam ediyoruz” dedi.

Kuruculardan Esin Ülkü Beyazıt ise konuşmasında, “Bizler bugün Özel 23 Nisan Kreş ve Gündüz Bakımevi ailesi olarak bir kez daha 13'üncü kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladık. İçimizdeki heyecan, coşku, özellikle adını da taşımamızdan dolayı çok farklı bir yere sahip. Bu yıl 99. kez kutluyoruz. İnşallah nicelerini nasip olsun. Ülkemizde, özgür, bağımsız, hoşgörü, sevgi, kardeşlik ve dostluk ortamında olsun istiyoruz. Gururluyuz. Çocuklarımızın her biri birbirinden ayrı değer. Ailelerimizin bizi seçmeleri, bizi tercih etmelerinden dolayı üzerimdeki sorumluluk çok ağır. Her sene üzerine 1 artı katarak devam ettirme gayret ile çalışıyoruz. Yorulmuyorum çünkü enerjimizi onlardan alıyoruz. İnşallah ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere sağladığı ve çocuklarımızı olan güven ve istikrarın temsilcisi olan bu Milli Egemenlik Bayramı'nı tüm dünya üzerindeki çocuklarda bizim ülkemizdekiler kadar coşku ve barış içerisinde kutlar” dedi.