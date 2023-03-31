Minik öğrenciler yerel yönetimler konusunu yerinde öğrendi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ders müfredatlarında ‘yerel yönetimler' konusunu işleyen İbn-i Sina İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Üçüncü sınıf öğrencileri ile Belediye Meclis Salonu'nda buluşan Başkan Özcan, Nazilli'nin tarihi ve kültürel yapısı ile kentin demografik özelliklerine ilişkin bilgileri miniklere aktardı. Mastaura Antik Kenti ile Arpaz Kalesi ve Konağı'na ilişkin son gelişmeleri anlatan Özcan, tarihi yerlerin minyatür heykellerini göstererek ilgi çekici hikayeleri öğrencilerle paylaştı.

Tek tek öğrencilerin sorularını yanıtlayan Başkan Özcan, “Herkes sizden tek bir şey istiyor, ‘derslerinizi çok çalışmanız'. Çok çalışarak ülkenize, milletinize, ailenize ve kendinize faydalı işler yapabilirsiniz. Ben öğrencilik yıllarında matematiği çok iyi olan bir öğrenci değildim. Ancak başarılı olduğumu bildiğim alanlarda kendimi daha çok geliştirmeye gayret ettim. Sizler de çalışarak, öğrenerek çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Hepiniz pırıl pırıl çocuklarsınız. Ülkemizin aydınlık geleceği, hepimizin umudusunuz” dedi.

Kendi yaşantısından, ailesinden ve öğrencilik yıllarından anekdotlar paylaşan Başkan Özcan'ın öğrencilerle sohbeti keyifli anlara sahne oldu.