Minik Öğrencilerden Can Dostlara Ziyaret

Başkan Ömer Günel ile birlikte merkezi gezen çocuklar, veterinerlerden sokak hayvanlarının bakımı ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yanlarında getirdikleri mama ve battaniyeleri barınağa teslim eden hayvan sever öğrenciler, merkezde tedavi gören kedi, köpek ve kuşlarla keyifli anlar yaşadı.

Hayvan dostu politikalarıyla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde can dostları unutmadı. Bu çerçevesinde Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne kentteki farklı okullarda eğitim gören anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencileri için bir gezi düzenlendi. Gezide yaklaşık 200 öğrenci Başkan Ömer Günel ile birlikte barınağı dolaştı. Merkezde görevli veterinerler tarafından sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar, sağlık durumları ve bakımlarıyla ilgili bilgi alan çocuklar, yavru kedi ve köpekler başta olmak tüm hayvanlarla yakından ilgilendi.

Gezide öğrencilere barınak görevlileri tarafından 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nün önemi, hayvanlara nasıl yaklaşılması gerektiği ve hayvan sevgisi gibi konular hakkında da bilgi verildi. Oldukça keyifli vakit geçiren minik öğrenciler daha sonra yanlarında getirdikleri mama ve battaniyeleri görevlilere teslim etti. Merkezdeki gezilerini tamamlayan öğrencilere Kuşadası Belediyesi İkram Aracı'ndan meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu. Gezinin sonunda çocuklara Başkan Ömer Günel, Kuşadası Belediyesi Yöneticisi Ethem Kerim ve görevliler tarafından teşekkür belgesi verildi.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni gezen 7 Eylül İlköğretim Okulu 3. Sınıf öğrencisi Yavuz Küçükbıyık hayvanları çok sevdiğini belirterek, “Ben de evimizde hayvan besliyorum. Bir tane kuşum var. Hayvanları çok seviyorum. Hayvanlar da can taşıdığı için onları her zaman sevmeli ve korumalıyız” dedi.

Yağız Özer ise, “Bugün hayvanları yakından görme fırsatı bulduk. Hayvanlar bizlerin can dostlarıdır. Onların da yaşama hakkı var. Lütfen hayvanlara iyi davranalım ve onları koruyalım” diye konuştu.

Başkan Ömer Günel, çocuklara hayvanlara karşı gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Kuşadası Belediyesi olarak can dostlarla her zaman çok yakından ilgilendiklerine dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Sokak hayvanlarının canları bizlere emanet. Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören can dostlarımıza gerekli olan her türlü bakım, tedavi ve desteği uyguluyoruz. Her geçen gün merkezimizin şartlarını iyileştiriyoruz. Çocuklarımıza küçük yaştan itibaren hayvan sevgisi aşılamak için her türlü çabayı gösteriyoruz” dedi.