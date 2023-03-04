Minikler kumbaralarını depremzedeler için açtı

Aydın'ın Çine ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursunda eğitim gören minikler harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarındaki parayı depremzedeler için bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 11 ili etkisi altına alan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar depremzedeler için yardım seferberliği başlattı. Bu çerçevede 'Türkiye İçin İyilik Vakti' sloganıyla başlatılan yardım seferberliğine toplumun tüm kesimlerinden destek yağmaya devam ediyor. Çine İlçe Müftülüğü'ne bağlı Yunus Emre 4-6 Yaş Kur'an kursunda eğitim gören minikler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını depremzedeler için bağışladı. Kur'an kursu öğreticileri Sultan Nur Avcı ve İffet Şengör rehberliğinde İlçe Müftülüğü'ne gelen minikler, kumbaralarını depremzede kardeşlerine ulaştırmak üzere İlçe Müftüsü Yahya Ofşin'e teslim etti. Müftü Ofşin, miniklere duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek çeşitli ikramlarda bulundu.