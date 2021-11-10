Minikler öncülük etti, büyükler kan bağışladı

Aydın Efeler ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda okuyan öğrencilerin öncülüğünde kan bağış kampanyası düzenledi. Minik öğrencilerin öncülüğünde düzenlenen kan bağış kampanyasına akın eden veliler ile öğretmenler kan bağışladı.

Kaynağı insandan başka hiçbir canlıdan sağlanamayan kan bağışının son zamanlarda azalması üzerine Cumhuriyet İlkokulu'nda öğrencilere önce kan bağışının önemi anlatıldı. Ardından da öğrencilerin isteği üzerine okulda kampanya düzenlendi. Sabah saatlerinde okula gelen Kızılay ekipleri okul bahçesinde çadır kurup bağışları kabul etti. Etkinlik dolayısıyla okula kan bağışlayabilecek velileri ile gelen öğrenciler anne-babalarını ve diğer yakınlarını bağış çadırına götürerek kan bağışına destek oldular. Renkli görüntülerin de yaşandığı etkinlikte veliler kan bağışı yapmak için sıraya girdiler.

Duyarlılıklarından dolayı başta öğrencileri olmak üzere velileri ve öğretmenleri kutlayan Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Aykut Yiğit, bağış kampanyasının yoğun ilgi gördüğünü belirtti. “Kan, en temel yaşam kaynağıdır. Bir canlıda, kan akışının durması demek, hayatının sona ermesi anlamına gelmektedir” diyen Okul Müdürü Yiğit, “İnsanların vücudunda gerekenden az bulunduğu durumlarda, kan alışverişinin yapılmasına neden olmaktadır. Kanın, insan hayatındaki önemi ile ilgili önce çocuklarımızı bilinçlendirdik. Sonra da bu etkinlik düzenlendi. Öğrencilerimizin duyarlılığı sayesinde oldukça güzel bir ve bir o kadar da anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptık” diyerek bağış yapanları ve böylesi önemli bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilerini kutladı.