Miniklere aşının önemi anlatıldı, artık ‘Kim korkar aşıdan'

Aydın'da ana sınıfı öğrencilerine yönelik düzenlenen etkinlikle anaokulu öğrencilerine aşının önemi ve faydaları kendi anlayacakları dilden farklı yöntemlerle anlatıldı. Oyun havasında ve oldukça renkli geçen etkinlikte aşının önemini öğrenen miniklere çeşitli hediyeler verildi.

Aydın'da çocuk hekimi olarak görev yapan Dr. Yasin Bulut, eşi ADÜ Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Süreyya Bulut ile birlikte özel bir okulda düzenlenen Aile Kalıtım etkinliğinde ‘Kim korkar aşıdan' adlı sunum yaptılar. Oldukça renkli geçen etkinlikte daha önce aşıya karşı korkusu olan miniklere kendi anlayacakları tarz ve yöntemlerle aşının önemi ve faydaları anlatıldı. Aşıların kendileri için kötü mikroplar için bir düşman olduğunu anlayıp öğrenen minikler kendileri için özel hazırlanan doktor kıyafetlerini giyip doyasıya sağlıkçılık oyunu oynadılar. Doktordan ve hastaneden korkulmaması gerektiğini de öğrenen minikler renkli bir gün yaşadılar.