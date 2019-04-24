Miniklerin ‘Ormanda Şenlik Var' oyunu ilgiyle izlendi

Nazilli Belediyesi Minik Tiyatro Topluluğunun "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı " için sahnelediği "Ormanda Şenlik" adlı oyun ilgiyle izlendi.

Nazilli Belediyesi Çocuk Tiyatro Topluluğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında Ormanda Şenlik adlı oyunlarıyla sahne aldı. Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğunun Eğitmeni Mukaddes Yüksel 'in yazıp yönettiği, Nurşen Kozlarlı ve Selin Yüksel 'in yardımcı yönetmenliğini yaptığı, tiyatro oyununda Ecrin Bahadır, Toprak Öztürk, Sadettin Alp Karadeniz, Ceylin Küçükoğlu, Sima Yeni, Akya Yılmaz, Zeynep Duru Özkök, Ata Okan Özsuner, Yağmur Ada Kıdır, Sevde Nur Özkök, Hümeyra Aydın, Dila Çimen, Yağmur Zengin ve Gülfem Tunca rol aldı.

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğunun üyelerinden Ender Çetin'in sunumunu yaptığı tiyatro oyununu Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli Baro Temsilcisi Av. Emel Şahin, Nazilli Belediyesi Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu, Nazilli Chp ilçe Başkanı Serkan Sevim Nazilli Kent Konseyi Başkanı Meclis Üyesi Bülent Burmaoğlu ve çocuklar ilgi ile izledi.

Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğunun minik oyuncuları müthiş bir performansla sundukları oyun sonrası, işaret dili öğretmeni Nurşen Kozlarlı ‘nın yönetiminde işaret dili ile "Atatürk Çocukları" adlı şarkıyla geceyi taçlandırırken, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öreroğlu minik oyuncuların sergiledikleri performansından çok etkilendiğini belirtti. Minik oyuncuları tek tek tebrik eden Öreroğlu; “Gerçekten duygulanmamak mümkün değil. Atamızın 99 yıl önce Milli Egemenliği çocuklara armağan ederken ne kadar haklı olduğunu bu gün bir kere daha gördük. Harikasınız çocuklar” dedi.

Velilerin de harika olduğunu vurgulayan Mert Öreroğlu Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu Eğitmeni Mukaddes Yüksel'e teşekkürlerini sundu.

Nazilli Belediyesi olarak gezici bir Tiyatro tırı projesi hazırladıklarını söyleyen Örereoğlu, “Bu gece burada sizlere Başkanımız Kürşat Engin Özcan adına da bir söz vermek istiyorum. Biz en kısa zamanda bu tiyatroyu buraya gelemeyen köy okullarına götürmek istiyoruz. Büyük Şehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile hazırladığımız bir gezici tırımız var aynı zamanda bir tiyatro sahnesi, çocuklarımızla birlikte bu oyunu köy okullarında sergilemek istiyoruz. Bunun da adımlarını hemen atıyoruz” diye konuştu

Her prova sonunda topluluk üyeleri tarafından “Biz Kimiz ? Türküz. Bu vatan kimin? Bizim. Ne Mutlu Türküm Diyene” sloganını Mukaddes Yüksel eşliğinde, sahnede hep birlikte söylenmesi salonda büyük coşku oluştururken, Minik Tiyatro Topluluğu üyelerine gecenin nişanesi olarak satranç takımı ve Nazilli Belediyesi Tiyatro Topluluğu Yönetmeni Mukaddes Yüksel imzalı "Hadi Oynayalım" kitapları hediye edildi.