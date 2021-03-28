Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1

Voleybol Misli.
com Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8'incilik etabı karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti
Salon: Aydın Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay-Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Maret, Emine, Eylül, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Stella, Ezgi, Hande, Pelin
Antrenör: Alper Hamurcu
Galatasaray HDI Sigorta: İlkin, Gizem, Elifsu, Ergül, Derya, Çağla, Selin, Sezen, Güldeniz, Nilay, Tatiana, Sude, Alesia, Beren
Antrenör: Ataman Güneyligil
Setler: (29-27), (25-15), (23-25), (29-27)
Süre: 126 dakika (34, 25, 30, 37 )