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Misli.com Sultanlar Ligi: Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3 - Galatasaray HDI Sigorta: 1

Voleybol Misli.

com Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8'incilik etabı karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sahasında karşılaştığı Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti



Salon: Aydın Mimar Sinan


Hakemler: Hakkı Demiralay-Turgut Uzunçakmak


Aydın Büyükşehir Belediyespor: Anthi, Cemre, Berra, Maret, Emine, Eylül, Ecem, Aslıhan, Pınar, Meryem, Stella, Ezgi, Hande, Pelin


Antrenör: Alper Hamurcu


Galatasaray HDI Sigorta: İlkin, Gizem, Elifsu, Ergül, Derya, Çağla, Selin, Sezen, Güldeniz, Nilay, Tatiana, Sude, Alesia, Beren


Antrenör: Ataman Güneyligil


Setler: (29-27), (25-15), (23-25), (29-27)


Süre: 126 dakika (34, 25, 30, 37 )

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