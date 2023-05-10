Mitingler simitçilerin yüzünü güldürdü

Demokrasinin kalesi Aydın'da seçim çalışmaları ve mitingler simitçileri sevindirdi. 14 Mayıs seçimleri öncesi yapılan mitingler işportacıların ve özellikle simitçilerin işlerini yoğunlaştırdı. Aydın'da son iki günde simit satışlarının yaklaşık 10 kat arttığı belirtildi.

Aydın, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaoğlu'nun mitingleri dolayısıyla en yoğun günlerinden birini yaşadı. İki gün içinde yaklaşık 110 bin kişinin toplandığı Aydın Atatürk Kent Meydanı'ndaki mitingler en çok simitçileri sevindirdi. Bir aylık hasılatı nerdeyse bir günde yapan simitçiler mitingin en karlı çıkanı oldu. Seçimlerin kendilerine yaradığını ve son iki günde son yılların en iyi satışını yaptıklarını belirten simitçilerden Ercan Güneş, "Mitingler bize yaradı. Son iki gündür meydana yaklaşık 100 bin kişi geldi. Giriş çıkışlar zor olduğu için de herkes simit aldı. Mitinglerden en karlı çıkan biz olduk" diye konuştu.