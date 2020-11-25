M.Ö. 4.yüzyılda kurulan ilk planlı şehir, Priene

Aydın'ın Söke ilçesinde yer alan, 2018 Mayıs ayında UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Dünya Miras Geçici Listesi'ne dahil olmasının ardından tanınırlığını arttıran Priene Antik Kenti'ne ilgi her geçen gün artıyor.

Söke ilçe merkezine 15 kilometre mesafede Güllübahçe Mahallesi'nde bulunan Priene Antik Kenti'nin, M.Ö. 4'üncü yüzyılda kurulduğu, kendine özgü kent planı ile ilk planlı şehir sisteminin öncüsü olarak kabul edildiği biliniyor. Athena Tapınağı, Tiyatrosu, Demeter Tapınağı, Zeus Tapınağı, Gymnasion, Mısır Tapınağı, Kilisesi ve konut alanlarıyla dikkati çeken antik kent, İtalya'da ki Pompei Antik kentine olan benzerliği ile de dikkat çekiyor.

“Modern şehrin ilk örneklerini barındırıyor”

Doğa ve tarihin iç içe olduğu Priene Antik Kenti, günümüz modern şehir planının öncülüğünü yapıyor. Şehrin üzerine kurulduğu dik yamaç güneye bakarken, şehrin akropolisi 230 metre yukarıda bulunuyor. Şehir güvenlik kuleleri olan 2 metre kalınlığında taş duvar ile çevrilirken, şehre giriş, üç ana kapıdan yapılıyor. Şehrin 7 metre genişliğinde doğu-batı doğrultusunda altı ana yolu ve bunları dik kesen genişliği 3,5 metre olan 15 tali yolu bulunuyor. Şehirdeki tüm kavşaklar arasındaki mesafenin aynı olması, modern şehrin ilk örneklerine emsal teşkil ediyor. Ayrıca yapılan çalışmalarda şehirde temiz su ve kanalizasyon yapıları açıkça görülebiliyor.

“Kesin listeye girebilmesi için çalışmalar devam ediyor”

2018 yılı Mayıs ayında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine giren Priene Antik Kenti'nin, kesin listeye girmesi için çalışmalar devam ediyor. Mimarlık literatüründe kent planlaması ve yağmur suyu kanalları ile modern kentleşmenin örnek kenti olarak gösterilen, Bilge Bias ve Büyük İskender gibi tarihin önemli isimlerinin yaşadığı Priene Antik Kenti'nin UNESCO kesin listesine girebilmesi için Söke Kaymakamlığı, Söke Belediyesi ve Söke Ticaret Odası öncülüğünde çalışmalar yürütülüyor.