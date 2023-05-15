Mobil vezne aracı sanayi esnafı için mesai yapacak

Nazilli Belediyesi tarafından kurulan mobil vezne aracı, bina içinde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve sanayi esnafına kolaylık sağlamak amacıyla Yeni Sanayi'ndeki özel bir bankanın şubesinin önünde hizmet vermeye başladı.

Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı, Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Servisi'nde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlara daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla Yeni Sanayi'de faaliyete başladı. Sanayi esnafının belediyeye gelmeden, belediye ile ilgili tüm ödemelerini yapabileceği mobil vezne aracının hizmete girmesi ile yaşanan yoğunluğun azamiye indirildiğini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Pazartesi ve Çarşamba günleri mobil vezne aracımız sanayi bölgesinde hizmet verecek. Vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet verebilmek ve ödemelerinde kolaylık sağlamak için çalışan mobil vezne aracımız özellikle yaşlı ve engelli vatandaşlarımız öncelikli olmak üzere tüm hemşehrilerimize hizmet vermeye devam edecek” dedi.

Emlak vergisi gibi ödemeler ve belediye işlemleri ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar mobil vezne hizmetinden memnun olduklarını dile getirdi.