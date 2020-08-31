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Mobilya atölyesi alevlere teslim oldu

Aydın’ın Efeler ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.


Edinilen bilgiye göre, Efeler Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerindeki bir mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm işletmeyi sararken, yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, Aydın Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Alevleri söndüren itfaiye ekipleri yangın mahallinde çalışmalarını sürdürüyor.

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