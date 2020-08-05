Modern ve estetik seyyar tezgahlar Kuşadası'na renk katıyor

Ömer Günel'in Belediye Başkanı seçilmesinin ardından büyük bir değişim sürecine giren Kuşadası, modern ve estetik görünümlü ahşap seyyar tezgahları ile de fark oluşturuyor. Kuşadası Belediyesi'nin girişimleri ile kayıt altına alınan tüm seyyar satıcılar, sağlıklı ve hijyenik koşullarda faaliyet göstermelerinin yanı sıra özel tasarımlı ahşap tezgahları ile de kente büyük renk katıyor.

Daha modern ve bir turizm kenti oluşturmak için çalışan Kuşadası Belediyesi'nin son estetik dokunuşu seyyar tezgahlara yönelik oldu. Seyyar tezgahların kente renk ve kimlik katan önemli unsurlar olduğuna inanan Kuşadası Belediyesi, bir yandan “sokak ekonomisi” olarak adlandırılan seyyar tezgahları, ihtiyacı olan kişilere tahsis ederek kayıt altına alırken yaptığı özel ve modern tezgah tasarımı ile de vatandaşlardan tam not aldı.

İlk iş olarak Kuşadası merkez, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinde bulunan 300'ün üzerindeki seyyar satış belgesini iptal ederek yeni bir değerlendirme yapan Kuşadası Belediyesi, tezgahları başka hiçbir geliri bulunmayan kişilere tahsis etti. Seyyar tezgah sayısını ise 105'e indirerek tamamını kayıt altına aldı. Yaptığı düzenleme ile seyyar tezgah esnafının hijyenik ve sağlıklı koşullarda faaliyet göstermesini sağlayan Kuşadası Belediyesi, sahil sitelerinde kayıt dışı olarak faaliyet gösteren sebze meyve satıcılarını da kayıt altına alarak düzenli denetime tabi tutmaya başladı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, hedeflerinin kentin her alanında düzen oluşturmak olduğunu belirterek “Dünyanın hangi modern ülkesine giderseniz gidin seyyar tezgahlarla karşılaşırsınız. Seyyar tezgahlar belirli bir düzen ve görsellik içerisinde sunulduğu takdirde yerel tatları ve ürünleri ziyaretçilerle buluşturan, kentlere renk ve canlılık katan özgün değerlerdir. Avrupa'nın Roma, Barcelona, Venedik, Paris gibi önemli turizm merkezlerine gittiğinizde seyyar tezgahların kent dokusuna uygun tasarımlarla adeta bir kent mobilyası haline getirildiğini görebilirsiniz. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak, kentimizi bir turizm merkezine yakışır hale getirmek için sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında seyyar tezgahlarımızı doğaya uyumlu yeşil renkli ahşaptan tasarladık. Öte yandan seyyar satıcılık faaliyetini ek gelir kaynağı olmaktan çıkararak ihtiyacı olan vatandaşlarımız için asli gelir kaynağı haline getirdik” dedi.