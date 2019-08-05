Monterey'de Kuşadası standı açıldı

Kuşadası'nın ABD'deki kardeş şehri Monterey'de, Türk-Amerikan Topluluğu tarafından düzenlenen Türk Kültür ve Sanat Festivali'ne katılmak üzere ABD'ye giden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ekonomik, sosyal ve turistik alanda geliştirilecek yeni iş birlikleri için önemli temaslarda bulundu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve Belediye Meclis Üyesi Ali Kotan ile birlikte kardeş şehir Monterey Belediyesi'nin davetlisi olarak ABD'ye gitti. Türk Amerikan Topluluğu tarafından Monterey'de bu yıl 22'incisi düzenlenen Türk Kültür ve Sanat Festivali'ne katılan Başkan Ömer Günel, Monterey Belediyesi yetkilileri ile görüştü. Monterey One Water adlı Atık Su Arıtma Tesisi'ni de ziyaret eden Başkan Ömer Günel, atık suların, kullanılabilir ve içme suyuna dönüştürülmesi üzerine geliştirilen sistemlerin deneme laboratuarını inceledi. Başkan Ömer Günel, Atık Su Arıtma Tesisi Genel Müdür Yardımcısı Tamsen R. MnNarie ve Saha Çalışmaları Koordinatörü Jonathan Mungcal tarafından yapılan sunumla tesisin çalışmaları hakkında bilgilendirildi.

Türk müziğinin, mutfağının, el sanatlarının, halk oyunlarının tanıtımının yapıldığı ve çocuk aktivitelerinin düzenlendiği festivalde Kuşadası Belediyesi tarafından ilçenin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımının yapıldığı bir stant açıldı. Kuşadası standına ABD'de yaşayan Türklerin yanı sıra ABD vatandaşları da büyük ilgi gösterdi.

Başkan Ömer Günel, kardeş şehir ilişkilerinin gezi amaçlı karşılıklı ziyaretlerden ibaret olmadığını belirterek önemli olanın farklı şehirler ve yerel yönetimlerle bilgi ve deneyimlerin paylaşılması olduğunu ifade etti. Monterey ziyaretinin kendileri açısından çok faydalı olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “Atık Su Arıtma Tesisi'ni ziyaret ettik. Atık suların, kullanılabilir ve içme suyuna dönüştürülmesi üzerine geliştirdikleri sistemlerinin deneme laboratuarını yakından inceledik. Yapılan sunumla Monterey One Water şirketinin yaptığı araştırmalar ve çalışmalar hakkında bilgi edindik” dedi. Monterey Belediyesi yetkilileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile de bir araya gelerek turistik, ekonomik ve sosyal alanlarda geliştirilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını belirten Başkan Ömer Günel “Temaslarımızın en kısa süre içerisinde yeni proje ve iş birlikleri şeklinde somut çıktıları olacağını düşünüyoruz” dedi.