Montessori atölye çalışmalarıyla çocuklar eğlenerek öğrendi

AYDIN (İHA) – Aydın Özel Başak Koleji Montessori Çocuk Akademisi'nin Forum Aydın'da gerçekleştirdiği atölye çalışmaları etkinliğinde çocuklar, günlük yaşam becerilerinden Mini Tales etkinliklerine kadar pek çok Montessori temelli çalışmada yer aldı.

Uzman eğitmenler ile bire bir çalışma imkanı yakalayan minik misafirler kurulan stantlarda bir yandan arkadaşlık ilişkilerini geliştirirken bir yandan da Montessori materyalleri ile öğrenmenin tadını çıkardı.

Etkinlikte misafirleri ağırlayan Montessori Çocuk Akademisi Müdür Yardımcısı Neziha Serin; “Başak Montessori Çocuk Akademisi'nde çocuklar, gelişimde bireysel farklılıklar olduğu göz önünde bulundurularak eğitiliyor, yaparak yaşayarak öğreniyor, doğa ile iç içe olarak keşfediyor, analiz ediyor. Akademide okuma-yazma hazırlık çalışmaları, yenilikçi scramber etkinlikleri, Türkçe dil etkinlikleri, Matematik etkinlikleri ve uzman branş öğretmenlerimiz ile Müzik, Beden Eğitimi, Kodlama, Yüzme, İngilizce, Resim etkinlikleri ile çocuklarımızın psikomotor becerilerini artırıyor, bireysel farklılıklarını ortaya çıkarıyoruz. Bu eğitimlerimizi büyük ve küçük yaş anaokulu gruplarımıza özel hazırlanan programlar doğrultusunda, günlük yaşam-duyu-akademi-kültür ve güzel sanatlar konularındaki Montessori materyalleri ve çocuklarımızla birebir çalışan eğitmenlerimiz ile gerçekleştiriyoruz” diyerek Montessori eğimini özetledi.

Bilgi vermekten ve bazı noktalarda çıkmaza giren tüm ebeveynlere destek olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Neziha Hanım ayrıca, Şubat ve Mart ayına özel fırsatlardan faydalanmak için ebeveynleri Montessori Çocuk Akademisi'ne davet etti.