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Motosiklet hırsızı cezaevine gönderildi

Aydın’ın Didim ilçesinde park halindeki motosikleti çaldığı tespit edilen bir şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde park halindeki motosikleti çaldığı tespit edilen bir şahıs polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Geçtiğimiz gün Cumhuriyet Caddesi üzerinde park halinde olan motosikletin çalınması üzerine çalışma başlatan Didim Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, motosikleti O.G. isimli şahsın çaldığını belirledi. Güvenlik kameralarının da kayıtlarını izleyerek şahsın kimliğini ve yerini tespit eden ekipler O.G.'yi yakalayarak adliyeye sevk etti. Hakim karşısına çıkarılan O.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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