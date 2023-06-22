İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet hırsızı suçüstü yakalandı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir evin bahçesinden motosikleti çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir evin bahçesinden motosikleti çalmaya çalışan şüpheli suçüstü yakalandı.



Olay, Kuyucak ilçesi Sarıcaova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri devriye esnasında M.G. isimli bir şahsın, başka bir evin bahçesinde bulunan motosikleti çalmaya çalıştığı esnada suçüstü yakaladı. Kıskıvrak yakalanan motosiklet hırsızı gözaltına alınırken, motosiklet sahibine teslim edildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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