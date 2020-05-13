İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet hırsızını asayiş ekipleri suçüstü yakaladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir motosikleti çalmaya çalışan hırsız asayiş ekiplerince suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir motosikleti çalmaya çalışan hırsız asayiş ekiplerince suçüstü yakalandı.


Olay dün gece saatlerinde Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bir sitenin önünde meydana geldi. Edinilen bigliye göre A.A. isimli motosiklet hırsızı 09 BM 078 plakalı motosikleti çalmaya çalışırken Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. 11 Mayıs'ta İkiçeşmelik Mahallesi'nden bir motosiklet, 12 Mayıs'ta Kadınlar Denizi'nde bir motosiklet, 15 Ocak tarihinde de İkiçeşmelik Mahallesi'nden bir motosikleti çalan hırsız gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.