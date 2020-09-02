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Motosiklet hırsızını parmak izi ele verdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde iki ayrı adresten motosiklet çalan hırsız, güvenlik kamerası kayıtları ve parmak izinden tespit edilerek polis tarafından yakalandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki ayrı adresten motosiklet çalan hırsız, güvenlik kamerası kayıtları ve parmak izinden tespit edilerek polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, 2 Temmuz 2020 günü Efeler Mahallesi 2281 sokak üzerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayı ile 8 Ağustos 2020 günü Ata Mahallesi 652 sokak üzerinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarının ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtları ile parmak izlerinden tespit edilen İ. Ç. isimli şahıs Aydın Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından yakalanarak ceza evine gönderildi.

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