İhlas Haber Ajansı

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Motosiklet hırsızları adli kontrol ile serbest kaldı

Aydın’ın Didim ilçesinde park halindeki elektrikli motosikleti çalan iki hırsız sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde park halindeki elektrikli motosikleti çalan iki hırsız sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre; Yeni Mahalle Merkez camii civarında park halindeki elektrikli motosikleti çalan iki hırsız motosikletle kaçmaya çalıştı. Çaldıkları motosiklet ile kaçan şüphelileri fark eden emniyet güçleri, motosiklet ile şüphelileri yakaladı. A.S.A adlı şahsa ait motosikleti çalan şüpheliler A.B.Ö ve M.K emniyet güçlerince yakalandı. Çalıntı motosiklet sahibine teslim edilirken emniyette ifadeleri alınan iki hırsız sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan hırsızlar adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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